Bloomberg сообщил, что баллистических ракет Ирану хватит на несколько недель

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - До начала боевых действий на Ближнем Востоке в иранском арсенале было 2,5 тысячи баллистических ракет, запас которых можно исчерпать за несколько недель боев, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники знакомые с темой. Дальность этих ракет составляет от нескольких сотен километров до более чем 2000 км.

По данным агентства, 28 февраля Иран выпустил более 300 баллистических ракет.

Иран также располагает беспилотниками типа "Шахед", точное количество которых неизвестно. Для их уничтожения США и другие страны имеют дешевые контрмеры, включая средства радиоэлектронной борьбы, лазерное оружие, автоматические пушки и вертолеты. Но из-за нехватки этих средств приходится прибегать к зенитным ракетам. В результате США и их партнеры в регионе Персидского залива за шесть дней потратили, вероятно, свыше 1 тысячи недешевых ракет-перехватчиков PAC-3, что почти в два раза больше их годового производства.

США наращивают производство ракет-перехватчиков, однако возможности заводов ограничены, отмечает агентство. Планируется нарастить выпуск PAC-3 с нынешних 650 единиц до 2 тысяч, но только к 2030 году. Кроме того, Пентагон хочет увеличить производство ракет SM-3 и SM-6 с 96 до 360 в год, но на это уйдут годы.

По словам источника Bloomberg, знакомого с иранской программой БПЛА, производство "Шахедов" очень просто организовать. Высокопоставленный европейский чиновник сказал агентству, что хотя Иран имеет запасы дронов, удары США и Израиля нарушили координацию, нужную для крупномасштабной сборки этого оружия в Иране.

Собеседник, изучавший программу иранских беспилотников, предположил, что из-за ударов производство ракет более сложного изделия в Иране могло упасть до нуля.

Тем не менее, отмечает Bloomberg, тотального господства в воздухе США пока не добились, достигнув лишь превосходства в воздухе в ряде районов. Как отметил один из источников, американские войска потеряли минимум семь БПЛА MQ-9 Reaper.

По информации агентства, из-за опасений по поводу действий в воздухе США выпустили в первые 100 часов боевых действий сотни крылатых ракет Tomahawk. C учетом производства в год менее ста единиц Tomahawk на восполнение истраченных ракет могут уйти годы. США также впервые применили в бою баллистические ракеты малой дальности Precision Strike Missile (PrSM).

Впоследствии США стали использовать оружие более близкого радиуса действия, вроде высокоточных планирующих авиабомб JDAM, которые стоят всего десятки тысяч долларов за штуку в сравнении с $1 млн за крылатую ракету. По оценкам, в арсеналах США - 500 тысяч JDAM.