Поиск

Bloomberg сообщил, что баллистических ракет Ирану хватит на несколько недель

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - До начала боевых действий на Ближнем Востоке в иранском арсенале было 2,5 тысячи баллистических ракет, запас которых можно исчерпать за несколько недель боев, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники знакомые с темой. Дальность этих ракет составляет от нескольких сотен километров до более чем 2000 км.

По данным агентства, 28 февраля Иран выпустил более 300 баллистических ракет.

Иран также располагает беспилотниками типа "Шахед", точное количество которых неизвестно. Для их уничтожения США и другие страны имеют дешевые контрмеры, включая средства радиоэлектронной борьбы, лазерное оружие, автоматические пушки и вертолеты. Но из-за нехватки этих средств приходится прибегать к зенитным ракетам. В результате США и их партнеры в регионе Персидского залива за шесть дней потратили, вероятно, свыше 1 тысячи недешевых ракет-перехватчиков PAC-3, что почти в два раза больше их годового производства.

США наращивают производство ракет-перехватчиков, однако возможности заводов ограничены, отмечает агентство. Планируется нарастить выпуск PAC-3 с нынешних 650 единиц до 2 тысяч, но только к 2030 году. Кроме того, Пентагон хочет увеличить производство ракет SM-3 и SM-6 с 96 до 360 в год, но на это уйдут годы.

По словам источника Bloomberg, знакомого с иранской программой БПЛА, производство "Шахедов" очень просто организовать. Высокопоставленный европейский чиновник сказал агентству, что хотя Иран имеет запасы дронов, удары США и Израиля нарушили координацию, нужную для крупномасштабной сборки этого оружия в Иране.

Собеседник, изучавший программу иранских беспилотников, предположил, что из-за ударов производство ракет более сложного изделия в Иране могло упасть до нуля.

Тем не менее, отмечает Bloomberg, тотального господства в воздухе США пока не добились, достигнув лишь превосходства в воздухе в ряде районов. Как отметил один из источников, американские войска потеряли минимум семь БПЛА MQ-9 Reaper.

По информации агентства, из-за опасений по поводу действий в воздухе США выпустили в первые 100 часов боевых действий сотни крылатых ракет Tomahawk. C учетом производства в год менее ста единиц Tomahawk на восполнение истраченных ракет могут уйти годы. США также впервые применили в бою баллистические ракеты малой дальности Precision Strike Missile (PrSM).

Впоследствии США стали использовать оружие более близкого радиуса действия, вроде высокоточных планирующих авиабомб JDAM, которые стоят всего десятки тысяч долларов за штуку в сравнении с $1 млн за крылатую ракету. По оценкам, в арсеналах США - 500 тысяч JDAM.

Хроника 28 февраля – 11 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Пентагон США Иран Израиль Шахед Tomahawk Reaper
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запасы нефти в США выросли на 3,82 млн баррелей и обновили максимум с мая 2025 года

 Запасы нефти в США выросли на 3,82 млн баррелей и обновили максимум с мая 2025 года

Страны МЭА поставят на рынок 400 млн баррелей из своих стратегических резервов

В Ормузском проливе в среду под обстрел попали уже три судна

Министр спорта Ирана исключил участие сборной в ЧМ-2026

 Министр спорта Ирана исключил участие сборной в ЧМ-2026

"Росатом" сообщил, что на площадке АЭС Бушер" в Иране осталось около 450 человек

Добыча восстановлена на месторождении Тенгиз после приостановки в январе

Молдавия начала процедуру окончательного выхода из СНГ

 Молдавия начала процедуру окончательного выхода из СНГ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8626 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 621 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });