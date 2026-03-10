США спешно перебрасывают на Ближний Восток из АТР средства ПРО и ПВО

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты перебрасывают из Южной Кореи на Ближний Восток системы противоракетной обороны THAAD, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Кроме того, на Ближний Восток доставляются зенитные ракетные комплексы Patriot из американских арсеналов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Источники издания утверждают, что поставки Пентагона обусловлены не нехваткой оружия в данный момент, а скорее ожиданием возможной эскалации ракетных атак Ирана.

4 марта министр обороны США Пит Хегсет заявил, что у США достаточно боеприпасов для ведения длительной кампании против Ирана.

"У нас нет недостатка в боеприпасах. Наши запасы оборонительного и наступательного оружия позволяют нам поддерживать эту кампанию столько, сколько потребуется", - сказал он.