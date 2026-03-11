В Сенате заявили, что США ежедневно тратят $900 млн на операцию против Ирана

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты ежедневно тратят $900 млн на проведение военной операции против Ирана, сообщил лидер республиканского большинства в американском Сенате Джон Тун.

"Это значительная цифра, но я считаю, что у нас хорошие позиции. Мы добиваемся наших целей", - сказал он журналистам, подтверждая эти данные.

"Это важная миссия, которую необходимо выполнить, и я надеюсь, что она будет завершена в ближайшее время", - отметил сенатор, ответы которого транслировал телеканал CSPAN.

Как ранее сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, по оценке Пентагона, первые удары вооруженных сил США по Ирану обошлись в $5,6 млрд в виде стоимости израсходованных боеприпасов.

Издание отмечает, что скорость, с которой американские войска расходуют дефицитные запасы самого современного вооружения, вызывает растущую тревогу среди некоторых представителей Капитолийского холма.

По данным газеты, ожидается, что на этой неделе Белый дом запросит дополнительный бюджет на оборону, который может составить десятки миллиардов долларов.