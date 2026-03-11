Поиск

Успешно пройти через Ормузский пролив с 6 марта смогли шесть судов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - По меньшей мере, шесть судов за последние дни сумели пройти через перекрытый Ираном Ормузский пролив, сообщает CNN со ссылкой на службу мониторинга Marinetraffic и его данные с 6 марта.

Это три сухогруза, один нефтяной танкер и два танкера, которые могли перевозить масло или химикаты. Экипажи отключили судовые транспондеры или скрывали свое местонахождение.

Одно из судов - танкер Dalia по флагом Ирана, против которого США и ЕС ввели санкции. Он перестал подавать сигналы о местонахождении 8 марта, подойдя к проливу с востока; но появился на картах вновь 10 марта, после того как бросил якорь в иранском порту Бендер-Хомейни.

Так же действовали нефтяной танкер Shenlong под флагом Либерии, прибывший в порт Мумбаи в Индии; и шедший под флагом Иордании сухогруз KSL Hengyang, направлявшийся в Сингапур.

Остальные три судна шли обычным курсом через пролив, одно из них - танкер Parimal под флагом Палау. Его точный маршрут, а также названия еще двух судов CNN не упоминает.

По сведениям телеканала, остальные суда возле Ормузского пролива, в попытках избежать возможных иранских атак, начинают передавать сообщения о принадлежности Китаю, и что на борту китайский экипаж.

Хроника 28 февраля – 11 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Ормузский пролив Marinetraffic Бендер-Хомейни
