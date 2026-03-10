Сообщение о проводке танкера через Ормузский пролив удалено в соцсети главы Минэнерго США

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Недавнее сообщение о том, что ВМС США сопроводили танкер через Ормузский пролив, пропало со страницы в соцсети X главы американского Минэнерго Криса Райта, сообщает во вторник Bloomberg.

"Пост Райта в соцсети X, согласно которому ВМС США эскортировали нефтяной танкер через Ормузский пролив, по всей видимости, был стерт", - информирует агентство.

CNN тоже сообщает, что это сообщение было стерто спустя несколько минут после публикации.

Вместе с тем телеканал сообщает со ссылкой на источник, что военные США еще только готовятся к подобному шагу.

"ВМС США еще только предстоит провести нефтяной танкер через Ормузский пролив, заявил источник CNN", - информирует телеканал.

В свою очередь командующий ВМС Корпуса стражей Исламской революции контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил, что утверждения Райта о движении танкера не соответствует действительности.

"Заявления о проходе нефтяного танкера с эскортом американских военных через Ормузский пролив – это полная ложь", - приводит агентство "Тасним" слова Тангсири.