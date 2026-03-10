Глава Минэнерго США заявил, что ВМС провели танкер через Ормузский пролив

Фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Министр энергетики США Крис Райт во вторник заявил, что ВМС США сопроводили танкер через Ормузский пролив.

"ВМС США успешно эскортировали нефтяной танкер через Ормузский пролив, чтобы гарантировать сохранение поставок нефти на глобальные рынки", - написал он в соцсети X.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп желает поддержать стабильность энергетических рынков в то время, как Вашингтон продолжает военную операцию против Ирана.