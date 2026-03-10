Разведка США узнала о планах Ирана заминировать Ормузский пролив

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Американские разведслужбы получили информацию о том, что Иран готовится ставить мины на судоходных путях в Ормузском проливе, сообщает во вторник CBS.

По данным телеканала, Иран использует для этих целей небольшие суда, каждое из которых может перевозить по две-три мины. Точное количество мин в распоряжении Ирана неизвестно, однако речь может идти о 2 - 6 тыс. единиц производства РФ, КНР и Ирана.

Ранее агентство "Тасним" опубликовало заявление Корпуса стражей Исламской революции, в котором говорилось, что "ни один нефтяной танкер не имеет права проходить через Ормузский пролив без разрешения Ирана".