"Хезболла" запустила 100 реактивных снарядов по Израилю

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Группировка "Хезболла" за день запустила по северу Израиля не менее 100 реактивных снарядов, сообщает "Аль-Джазира".

Атака проходила в три волны. Сирены воздушной тревоги зазвучали в городах Кирьят-Шмона и Хайфа на севере Израиля, в районе Голанских высот. Израильские военные предупредили сограждан о необходимости укрыться в убежищах.

The Times of Israel отмечает, что это самая крупная атака "Хезболлы" с момента начала нынешнего конфликта. О пострадавших не сообщается.

Чуть позже после пуска снарядов "Хезболлой" Армия обороны Израиля засекла очередной пуск баллистических ракет из Ирана. Ракеты наведены на север Израиля, вскоре там должны зазвучать сигнал опасности с воздуха, добавляет The Times of Israel.

Ранее CNN сообщал со ссылкой на израильские источники, что Израиль готовится к значительному расширению атак Ирана и "Хезболлы" этой ночью.