Поиск

В ЦАХАЛ заявляют, что приступили к масштабным ударам по югу Бейрута

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале масштабных ударов по объектам движения "Хезболла" на юге Бейрута.

"ЦАХАЛ начал масштабную волну ударов по объектам инфраструктуры "Хезболлы" в районе Дахия в Бейруте", - говорится в сообщении в Телеграм-канале ЦАХАЛ в среду.

В то же время, отмечается в сообщении, израильские военные продолжают операцию по перехвату выпущенных радикальным движением снарядов.

Ранее телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что "Хезболла" в среду запустила по северу Израиля не менее 100 реактивных снарядов.

В свою очередь The Times of Israel отмечает, что это самая крупная атака "Хезболлы" с момента начала нынешнего конфликта. О пострадавших не сообщается.

Чуть позже после пуска снарядов "Хезболлой" ЦАХАЛ засек очередной старт баллистических ракет из Ирана.

Хроника 28 февраля – 11 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Хезболла ЦАХАЛ Иран Бейрут
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МИД предупредил россиян о рисках отмены стыковочных рейсов на Ближнем Востоке

Источник сообщил о новых переговорах Кирилла Дмитриева в Майами

Фон дер Ляйен считает преждевременным ослабление санкций против России

 Фон дер Ляйен считает преждевременным ослабление санкций против России

Венецианская биеннале может лишиться субсидии ЕК в 2 млн евро из-за допуска России

 Венецианская биеннале может лишиться субсидии ЕК в 2 млн евро из-за допуска России

Запасы нефти в США выросли на 3,82 млн баррелей и обновили максимум с мая 2025 года

 Запасы нефти в США выросли на 3,82 млн баррелей и обновили максимум с мая 2025 года

Страны МЭА поставят на рынок 400 млн баррелей из своих стратегических резервов

В Ормузском проливе в среду под обстрел попали уже три судна
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 638 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8627 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });