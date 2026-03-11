В ЦАХАЛ заявляют, что приступили к масштабным ударам по югу Бейрута

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале масштабных ударов по объектам движения "Хезболла" на юге Бейрута.

"ЦАХАЛ начал масштабную волну ударов по объектам инфраструктуры "Хезболлы" в районе Дахия в Бейруте", - говорится в сообщении в Телеграм-канале ЦАХАЛ в среду.

В то же время, отмечается в сообщении, израильские военные продолжают операцию по перехвату выпущенных радикальным движением снарядов.

Ранее телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что "Хезболла" в среду запустила по северу Израиля не менее 100 реактивных снарядов.

В свою очередь The Times of Israel отмечает, что это самая крупная атака "Хезболлы" с момента начала нынешнего конфликта. О пострадавших не сообщается.

Чуть позже после пуска снарядов "Хезболлой" ЦАХАЛ засек очередной старт баллистических ракет из Ирана.