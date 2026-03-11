Министры иностранных дел РФ и Бахрейна заявили о необходимости запуска переговоров по Ирану

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Главы МИД России и Бахрейна Сергей Лавров и Абдель Латыф Аз-Зайяни обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Персидском заливе на фоне конфликта вокруг Ирана, подчеркнули необходимость запуска переговоров, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве в среду.

"Основное внимание в ходе беседы было уделено развитию ситуации в зоне Персидского залива в условиях масштабного вооруженного конфликта, ставшего следствием неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана", - говорится в сообщении.

"Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули необходимость скорейшего завершения военных действий и запуска переговорного процесса с целью поиска разумных компромиссных развязок. С обеих сторон акцентирована неприемлемость атак, ведущих к гибели мирного населения и разрушению критической инфраструктуры как в Иране, так и в соседних арабских странах, которые не являются участниками конфликта", - отметили на Смоленской площади.

Лавров подтвердил готовность Москвы использовать все возможности для содействия стабилизации обстановки на Ближнем Востоке, резюмировали в МИД РФ.