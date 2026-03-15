Китайская ракета вывела на орбиту спутник наблюдения за поверхностью Земли

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-6А" ("Великий поход-6А") во воскресенье вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Яогань-50 02" (Yaogan-50 02) для гражданских целей, сообщил телеканал CGTN.

Ракета среднего класса "Чанчжэн-6А" стартовала с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая в 21:22 по пекинскому времени (в 16:22 мск). Спутник успешно вышел на заданную орбиту высотой 500 км.

Аппараты "Яогань" предназначены в основном для топографической съемки местности, оценки урожайности сельскохозяйственных культур, а также для предупреждения о стихийных бедствиях. Однако западные независимые эксперты считают их разведывательными спутниками.

"Яогань" создан Китайской академией космических технологий, дочерней компанией Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

Двухступенчатая твердотопливная ракета "Чанчжэн-6А" длиной 50 м и диаметром 3,35 м способна выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км полезную нагрузку массой 4,5 тонны.