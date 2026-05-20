Brent подешевела до $108,87 за баррель

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Снижение котировок нефти ускорилось в среду, трейдеры продолжают следить за попытками Вашингтона заставить Иран согласиться на условия США по прекращению конфликта.

К 14:30 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,41 (2,17%) до $108,87 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,89 (1,81%), до $102,26 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил днем ранее в Белом доме, что война с Ираном завершится "очень быстро", и Тегеран "очень хочет заключить сделку", сообщает Bloomberg. Незадолго до этого он сказал, что Штатам, возможно, придется снова атаковать Иран.

Между тем, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в среду пригрозил нанести удары по территориям за пределами Ближнего Востока, если США решат возобновить военные действия.

"На рынке все еще сохраняются ожидания, что ситуация может улучшиться", - отмечает сырьевой аналитик UBS Group Джованни Стауново. Кроме того, за минувшую ночь нескольким танкерам удалось пройти через Ормузский пролив, что, вероятно, вносит вклад в снижение цен на нефть, добавил эксперт.

Накануне также стало известно, что Великобритания выпустила из-под действия санкций в отношении России лицензию, предполагающую разрешение импорта дизтоплива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах.

Аналитики Citi ожидают роста цены Brent до $120 за баррель в ближайшей перспективе, отмечая, что рынок недооценивает риск затягивания перебоев в поставках из-за ближневосточного конфликта.

Эксперты PVM также предупреждают, что мировые запасы нефти могут снизиться до критически низких уровней. "Тем не менее, как мы видим в последнее время, участники рынка довольно спокойно или даже самоуверенно относятся к возможным последствиям конфликта", - говорится в обзоре PVM.

Рынок ждет данных Минэнерго США о запасах нефти в стране. По данным Американского института нефти (API), запасы нефти за неделю сократились на 9,1 млн баррелей.