Генсек НАТО анонсировал обсуждение на саммите в июле увеличения производства оружия

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте считает, что главными вопросами саммита Североатлантического альянса в Турции станут дальнейшее увеличение расходов на оборону и наращивание оборонного производства стран альянса.

"Я хочу, чтобы на саммите мы сфокусировались на важнейшей проблеме, с которой мы столкнулись сегодня (...), когда речь идет о политике альянса: "Как мы можем не только увеличить расходы, но и направить их на наращивание производства вооружений"", - заявил он на пресс-конференции.

Саммит НАТО в Анкаре запланирован на 7-8 июля 2026 года.