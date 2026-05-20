Профсоюз Samsung отложил забастовку после предварительной договоренности с компанией

Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Южной Корее профсоюз работников Samsung Electronics Co. достиг предварительного соглашения с компанией об увеличении оплаты труда и отложил запланированную забастовку, чтобы дать членам профсоюза время проголосовать за или против этого соглашения, сообщает Yonhap.

Компания подтвердила предварительную договоренность с профсоюзом. Голосование пройдет с 23 по 28 мая. Детали соглашения не приводятся.

Профсоюз отложил 18-дневную забастовку, запланированную с 21 мая по 7 июня, "до дальнейшего уведомления". Ранее сообщалось, что в забастовке могут принять участие около 45 тысяч человек. По оценке JPMorgan, операционная прибыль Samsung из-за этого могла сократиться на 21-31 трлн вон (примерно на $14-21 млрд).

Спор между компанией и профсоюзом во многом вызван недовольством сотрудников тем, что условия оплаты труда в конкурирующей SK Hynix существенно лучше. В прошлом году SK Hynix отказалась от лимитов для премий, и теперь они могут втрое превышать бонусы работников Samsung. Профсоюз настаивает, что компания должна направлять 10% операционной прибыли в бонусный фонд, а также хочет отмены ограничений на премии, в настоящее время составляющих 50% от годовой зарплаты.

