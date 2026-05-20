Brent подешевела почти на 6% до $104,7 за баррель

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть усилилось вечером в среду на заявлениях президента США Дональда Трампа о скором окончании конфликта на Ближнем Востоке.

К 18:18 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $6,58 (5,91%), до $104,7 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $5,51 (5,29%), до $98,64 за баррель.

Трамп заявил на мероприятии для конгрессменов в Белом доме, что война с Ираном завершится "очень быстро", и Тегеран "очень хочет заключить сделку", сообщает Bloomberg. Незадолго до этого он сказал, что Штатам, возможно, придется снова атаковать Иран.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) 20 мая пригрозил нанести удары по территориям за пределами Ближнего Востока, если США решат возобновить военные действия.

Кроме того, Financial Times сообщила со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов, что Ормузский пролив в среду намерены миновать три супертанкера, которые везут нефть в страны Азии. По данным издания, два судна везут нефть из Ирака в Китай, еще одно - из Кувейта в Южную Корею. Общий объем экспорта - 6 млн баррелей нефти; вероятно, это самый крупный объем нефти, который пытаются вывезти за день через Ормузский пролив с момента начала конфликта в регионе 28 февраля.

"Надежды на улучшение ситуации все еще присутствуют, - отметил Джованни Стауново из UBS Group AG. - Несколько танкеров сумели пройти через Ормузский пролив за последние сутки, что также давит на цены на нефть".

Аналитики Citi ожидают роста цены Brent до $120 за баррель в ближайшей перспективе, отмечая, что рынок недооценивает риск дальнейших перебоев в поставках из-за ближневосточного конфликта.

Эксперты PVM также предупреждают, что мировые запасы нефти могут снизиться до критически низких уровней. "Тем не менее, как мы видим в последнее время, участники рынка довольно спокойно или даже самоуверенно относятся к возможным последствиям конфликта", - говорится в обзоре PVM.

Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 7,864 млн баррелей. Товарные запасы бензина на неделе уменьшились на 1,548 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов выросли на 372 тысячи баррелей.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 2,9 млн баррелей, резервов бензина - на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей.