Литовские военные засекли беспилотник в воздушном пространстве страны

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Беспилотник нарушил литовское воздушное пространство утром 20 мая, сообщил глава Национального центра управления кризисами (NKVC) Вильмантас Виткаускас. Его цитируют литовские СМИ.

"К нам поступила информация от военных - радары зафиксировали объект, приближающийся к литовской границе, - сказал Виткаускас. - Предположительно беспилотник летел в сторону Вильнюса".

Нарушение беспилотником границы произошло в приграничном с Белоруссией Игналинском районе около 9:40. "Важная деталь: в 11:09 объект исчез с радаров", - добавил Виткаускас.

По сведениям литовских СМИ, пока сообщений о крушении беспилотника в Литве не поступало.

Утром аэропорт Вильнюса почти на час прерывал работу по воздушной тревоге в связи с ограничением использования воздушного пространства. В небо поднимали задействованные в миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии истребители НАТО. В районе Вильнюса приостанавливали движение поездов.

НАТО Вильнюс Литва Игналинский район Вильмантас Виткаускас
