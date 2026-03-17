Глава Евросовета призвал ЕС быть готовым к переговорам с РФ по вопросам безопасности

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Европейскому союзу следует быть готовым к ведению диалога с Россией по вопросам безопасности.

"В будущем Европейскому союзу потребуется обсуждать проблемы безопасности с Россией", - сказал он в интервью, опубликованном во вторник агентством ЭФЭ.

"ЕС должен быть готов к развитию диалога", - добавил Кошта.

Он также отметил, что сейчас ЕС не должен допустить срыва предпринимаемых президентом США Дональдом Трампом усилий по долгосрочному урегулированию конфликта на Украине.

В то же время, по его мнению, ЕС и далее должен оказывать экономическое давление на Россию, в частности, поддерживая эмбарго на импорт российских энергоресурсов. Накануне аналогичное мнение высказал член Европейской комиссии, ответственный за энергетику Дан Йоргенсен.

"Мы в ЕС решили, что не хотим импортировать российские энергоресурсы. Крайне важно, чтобы мы продолжали идти по этому пути", - сказал Кошта.

Между тем в минувшие выходные в интервью бельгийской газете "Эко" премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил: "Мы должны нормализовать отношения с Россией и восстановить доступ к дешевой энергии. Это здравый смысл". Однако он отметил, что прежде ЕС должен получить мандат от государств-членов на переговоры с Москвой.

С премьером не согласился министр иностранных дел Бельгии Максим Прево. "Должны ли мы вступать в диалог с Россией? Да. В этом и заключается дипломатия: в разговоре, в том числе с теми, с кем вы не согласны", - сказал Прево в своем заявлении. Но диалог, по его словам, "это не то же самое, что нормализация; и это принципиальное различие".

Антониу Кошта ЕС Евросовет
