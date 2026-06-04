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WSJ сообщила, что Трамп откажется от перемирия с Ираном только в случае гибели военных США

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заверил помощников, что откажется от действующего режима прекращения огня с Ираном только в случае гибели американских военнослужащих, пишет The Wall Street Journal.

"Президент в частном порядке заявил помощникам, что может рассмотреть возможность прекращения перемирия с Ираном, если Тегеран убьет американских военнослужащих", - сообщает издание со ссылкой на американских чиновников.

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Источники The Wall Street Journal подчеркивают, что режим прекращения огня остается в силе, несмотря на непрерывные "стычки".

Газета обращает внимание, что нежелание Трампа возобновлять боевые действия говорит о том, что "он может быть готов выдерживать небольшие вспышки неделями или даже месяцами, чтобы избежать более масштабного конфликта на Ближнем Востоке".

Вечером в среду Трамп заявил, что пока доволен ходом переговоров с Ираном по урегулированию конфликта. "Все идет хорошо", - сказал он журналистам в Белом доме.

Говоря о шансах на заключение соглашения, американский президент не исключил как позитивный, так и негативный вариант развития событий. "Может быть ничего не будет. А может все будет успешно, и тогда есть шансы на успех к концу этой недели", - заявил он.

По словам Трампа, Иран "в теории близок к подписанию соглашения".

Хроника 28 февраля – 04 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США Тегеран
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