Белоруссия создала новую часть внутренних войск МВД на границе с Украиной

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В приграничной с Украиной Гомельской области создана новая воинская часть внутренних войск МВД Белоруссии, передает "БелТА".

Министр внутренних дел Иван Кубраков вручил войсковой части 3033 внутренних войск МВД боевое знамя.

Подразделение создано на базе отдельного отряда спецназначения "Буран". Оно нацелено на борьбу с незаконными вооруженными формированиями и диверсионными разведывательными группами в ходе контртеррористических операций, усиление охраны госграницы.