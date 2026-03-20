Поиск

Белоруссия создала новую часть внутренних войск МВД на границе с Украиной

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В приграничной с Украиной Гомельской области создана новая воинская часть внутренних войск МВД Белоруссии, передает "БелТА".

Министр внутренних дел Иван Кубраков вручил войсковой части 3033 внутренних войск МВД боевое знамя.

Подразделение создано на базе отдельного отряда спецназначения "Буран". Оно нацелено на борьбу с незаконными вооруженными формированиями и диверсионными разведывательными группами в ходе контртеррористических операций, усиление охраны госграницы.

Белоруссия Иван Кубраков МВД Буран Украина Гомельская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Десантные корабли ВМС США с морпехами вошли в Индийский океан

Руководители ЕЦБ обеспокоены рисками инфляции, банки ждут роста ставок

Лукашенко выразил готовность заключить большую сделку с США

 Лукашенко выразил готовность заключить большую сделку с США

Котировки Brent вернулись к росту и находятся у $109,5 за баррель

 Котировки Brent вернулись к росту и находятся у $109,5 за баррель

Иран вывел из строя 17% мощностей Катара по производству СПГ

 Иран вывел из строя 17% мощностей Катара по производству СПГ

С начала марта через Ормузский пролив прошли 99 судов

Visa запретила расчеты в ЕС карточками трех белорусских банков

 Visa запретила расчеты в ЕС карточками трех белорусских банков

Официальный представитель иранского КСИР погиб

Саудовская Аравия утром перехватила более 20 иранских беспилотников

 Саудовская Аравия утром перехватила более 20 иранских беспилотников

Индия ведет с Ираном переговоры по проходу каждого своего судна через Ормузский пролив
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 928 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8735 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
