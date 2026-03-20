Японская SoftBank планирует построить ЦОД за $30-40 млрд в Огайо

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Японская SoftBank Group Corp. хочет построить крупный дата-центр в американском штате Огайо, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Предполагается, что ИИ-комплекс потребляемой мощностью 10 ГВт будет расположен на находящемся в федеральной собственности участке, где ранее располагалось предприятие Минэнерго США по обогащению урана.

Стоимость проекта, включая чипы и другое оборудование внутри ЦОД, оценивается в $30-40 млрд.

В феврале стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрил первые инвестиционные проекты в рамках объявленной в прошлом году торговой сделки с Японией, в том числе проект газовой электростанции мощностью 9,2 ГВт и стоимостью $33 млрд в Огайо, которой будет управлять SB Energy - подразделение SoftBank. Эта станция и будет обеспечивать дата-центр электричеством.

Турбины на 9,2 ГВт для нее уже заказаны, первую должны поставить в течение года, а остальные введут в эксплуатацию до конца десятилетия, говорит со-CEO SB Energy Рич Хосфельд. Они будут установлены вразброс, а не в одном комплексе.

SB Energy планирует мощности еще на 800 МВт для дата-центра.