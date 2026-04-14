Энергокомпании США запланировали масштабные инвестиции в энергосети

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американские энергетические компании планируют масштабные инвестиции в модернизацию устаревающих энергосетей, направленные на удовлетворение растущего спроса на электроэнергию в связи с бумом искусственного интеллекта, пишет The Wall Street Journal.

В миреМэн может первым из штатов США запретить строительство новых дата-центровЧитать подробнее

Капзатраты 51 энергокомпании на следующие пять лет составляют примерно $1,4 трлн, по данным организации PowerLines. Это более чем на 20% превышает показатель год назад.

Хотя многие из этих планов еще требуют одобрения регулирующих органов, наращивание компаниями расходов является тревожной новостью для потребителей, поскольку может спровоцировать дальнейшее повышение стоимости электроэнергии.

По официальным данным, рост цен на электричество опережает подъем стоимости многих других товаров. Инфляция в США в марте составила 3,3% в годовом выражении, при этом электроэнергия подорожала на 4,6%.

Трамп не исключил организации новых переговоров с Ираном в Пакистане

Brent подешевела до $96,03 за баррель

Красный Крест впервые с конца февраля доставил гумпомощь в Иран

 Красный Крест впервые с конца февраля доставил гумпомощь в Иран

МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП в 2026 году из-за иранского конфликта

Цены производителей в США в марте подскочили на 4% - максимально за три года

 Цены производителей в США в марте подскочили на 4% - максимально за три года

ВМС США направляют группу минных тральщиков в район Ормузского пролива

 ВМС США направляют группу минных тральщиков в район Ормузского пролива

СМИ сообщили, что США израсходовали весь запас баллистических ракет в операции против Ирана

 СМИ сообщили, что США израсходовали весь запас баллистических ракет в операции против Ирана

Эксперт института Европы РАН: формулировки Мадьяра в отношении Киева станут более гладкими

 Эксперт института Европы РАН: формулировки Мадьяра в отношении Киева станут более гладкими
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1651 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9000 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов