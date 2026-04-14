Энергокомпании США запланировали масштабные инвестиции в энергосети

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американские энергетические компании планируют масштабные инвестиции в модернизацию устаревающих энергосетей, направленные на удовлетворение растущего спроса на электроэнергию в связи с бумом искусственного интеллекта, пишет The Wall Street Journal.

Капзатраты 51 энергокомпании на следующие пять лет составляют примерно $1,4 трлн, по данным организации PowerLines. Это более чем на 20% превышает показатель год назад.

Хотя многие из этих планов еще требуют одобрения регулирующих органов, наращивание компаниями расходов является тревожной новостью для потребителей, поскольку может спровоцировать дальнейшее повышение стоимости электроэнергии.

По официальным данным, рост цен на электричество опережает подъем стоимости многих других товаров. Инфляция в США в марте составила 3,3% в годовом выражении, при этом электроэнергия подорожала на 4,6%.