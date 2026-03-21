Трамп заявил, что рад смерти бывшего спецпрокурора, который вел "дело об РФ"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что рад сообщениям о кончине бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о его предполагаемых связях с Россией.

"Роберт Мюллер только что умер. Я рад, что он мертв. Он не сможет более причинять боль ни в чем не повинным людям", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Мюллер, который с 2001 по 2013 год занимал пост директора ФБР, скончался в возрасте 81 года.

Он был назначен спецпрокурором в 2017 году и занимался, в частности, многолетним расследованием о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы США 2016 года. В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом по этому делу и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.