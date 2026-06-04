Поиск

Ким Чен Ын заявил о наращивании мощностей по производству ядерных материалов

Ким Чен Ын заявил о наращивании мощностей по производству ядерных материалов
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна активизирует усилия по развитию военной ядерной сферы, сообщает в четверг агентство ЦТАК.

"Ким Чен Ын отметил, что потенциал для производства ядерных материалов, пригодных для создания оружия, повысился в два раза", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что такого результата удалось добиться за последние пять лет.

Согласно ЦТАК, лидер страны поручил продолжать повышать этот показатель и "непрерывно увеличивать количество ядерного оружия".

Соответствующие заявления Ким Чен Ын сделал в ходе посещения нового завода по производству ядерных материалов, на котором, как пишет ЦТАК, "внедрены более совершенные технологии".

Ким Чен Ын КНДР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ким Чен Ын заявил о наращивании мощностей по производству ядерных материалов

 Ким Чен Ын заявил о наращивании мощностей по производству ядерных материалов

Дмитриев заявил о продолжении диалога РФ и США по сотрудничеству

 Дмитриев заявил о продолжении диалога РФ и США по сотрудничеству

Мадьяр заявил, что Венгрия не сможет обойтись без энергоносителей из РФ

 Мадьяр заявил, что Венгрия не сможет обойтись без энергоносителей из РФ

11 стран Европы потребовали ужесточить въезд для россиян в Шенгенскую зону

 11 стран Европы потребовали ужесточить въезд для россиян в Шенгенскую зону

Что случилось этой ночью: четверг, 4 июня

Пентагон столкнулся с нехваткой финансирования из-за незапланированных операций

 Пентагон столкнулся с нехваткой финансирования из-за незапланированных операций

Европейские рынки акций завершили торги в среду снижением

 Европейские рынки акций завершили торги в среду снижением

WSJ сообщила, что Трамп откажется от перемирия с Ираном только в случае гибели военных США

Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня

 Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня

Палата представителей приняла резолюцию по ограничению полномочий Трампа в отношении Ирана
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9731 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2470 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 80 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов