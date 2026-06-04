Ким Чен Ын заявил о наращивании мощностей по производству ядерных материалов

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Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна активизирует усилия по развитию военной ядерной сферы, сообщает в четверг агентство ЦТАК.

"Ким Чен Ын отметил, что потенциал для производства ядерных материалов, пригодных для создания оружия, повысился в два раза", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что такого результата удалось добиться за последние пять лет.

Согласно ЦТАК, лидер страны поручил продолжать повышать этот показатель и "непрерывно увеличивать количество ядерного оружия".

Соответствующие заявления Ким Чен Ын сделал в ходе посещения нового завода по производству ядерных материалов, на котором, как пишет ЦТАК, "внедрены более совершенные технологии".