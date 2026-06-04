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Мадьяр заявил, что Венгрия не сможет обойтись без энергоносителей из РФ

Мадьяр заявил, что Венгрия не сможет обойтись без энергоносителей из РФ
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Фото: Balint Szentgallay/NurPhoto via Getty Images

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Венгрия не сможет обойтись без российских энергоносителей, но будет стремиться к диверсификации поставок, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

"Мы постараемся диверсифицировать источники поставок, но мы не можем полностью отказаться от российских энергоносителей", - сказал Мадьяр в интервью газете Le Monde.

По его словам, это обусловлено географическим положением Венгрии.

Мадьяр отметил, что "важно постараться вернуться к ситуации 20-летней давности", когда Будапешт и Москва "могли отлично сотрудничать в сфере экономики".

Венгрия Петер Мадьяр
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