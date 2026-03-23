Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Океании близ Самоа

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в акватории Тихого океана в 204 км к юго-западу от столицы Самоа - города Апиа (остров Уполу), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 01:26 мск в понедельник землетрясения находился в 127 км к северо-востоку от острова Тафахи (Королевство Тонга).

По интенсивности толчков в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,9. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 13 км.