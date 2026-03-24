В Тихом океане у островов Тонга произошло землетрясение магнитудой 7,3

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Тихом океане в 283 км к северу от столицы Королевства Тонга (город Нукуалофа на острове Тонгатапу) произошло землетрясение магнитудой 7,3, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр зафиксированного в 07:38 по Москве землетрясения находился примерно в 138 км западнее острова Неиафу - второго по населению острова Королевства Тонга.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 7,6.