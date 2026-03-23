Tesla и SpaceX построят крупный завод по выпуску чипов в Остине

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Американские Tesla и SpaceX построят крупный завод по выпуску чипов в Остине (штат Техас), заявил главный исполнительный директор обеих компаний Илон Маск.

"Или мы построим Terafab, или у нас не будет чипов", - сказал он о проекте на мероприятии в этом городе.

По его словам, Terafab будет выпускать чипы для электромобилей Tesla, антропоморфных роботов Optimus и использования в космосе, где SpaceX планирует развернуть большое количество спутников для ИИ-вычислений.

Комплекс будет разделен на две части, каждая из которых будет производить чипы определенного вида, сообщил Маск в соцсети X.

Terafab будет оснащен техникой для сложной литографии, необходимой для производства микросхем, а также оборудованием для их проектирования, тестирования и выпуска, отметил он.

Такой завод нужен, поскольку Samsung, TSMC и другие партнеры не планируют наращивать производство темпами, которые бы устроили Tesla и SpaceX, пояснил миллиардер на мероприятии в Остине.

Маск не уточнил сроки строительства Terafab и распределение ролей в этом проекте между Tesla и SpaceX.

Аналитики Morgan Stanley недавно оценивали стоимость строительства собственного завода Tesla по выпуску чипов в сумму значительно выше $20 млрд, сроки - в несколько лет.