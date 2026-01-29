Tesla откажется от Model S и X ради производства человекоподобных роботов

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Глава Tesla Илон Маск объявил о планах свернуть производство электромобилей Model S и Model X и переоборудовать завод во Фримонте (Калифорния) под выпуск человекоподобных роботов Optimus. Об этом он сообщил в среду в ходе телефонной конференции с инвесторами, пишет The Guardian.

"Пришло время завершить программы Model S и X", - заявил Маск, уточнив, что производство будет остановлено в следующем квартале.

Завод во Фримонте, где выпускались эти модели, будет переориентирован на сборку робота Optimus, который, по словам Маска, станет "самым масштабным продуктом всех времен".

Производство Optimus планируется начать до конца 2026 г., а продажи - в 2027 г.

Ранее в январе Tesla также объявила об инвестициях в размере $2 млрд в компанию xAI, занимающуюся разработкой ИИ. Финансовый директор Tesla Вайбхав Танеджа сообщил, что капитальные затраты компании составят $20 млрд, что существенно выше рыночных ожиданий.

О планах по использованию человекоподобных роботов Маск сообщил в июле 2024 г. Ожидалось, что Tesla начнет использовать человекоподобных роботов в 2025 г., а в 2026 г. запустит их в массовое производство. По словам Маска, роботы смогут выполнять тяжелые задачи, а также позволят снизить дефицит рабочей силы и повысить эффективность производства.

Миллиардер также отмечал, что Tesla хочет продавать их дешевле $20 тыс. за штуку.