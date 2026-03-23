Politico узнало, что ЕС ограничил доступ Венгрии к конфиденциальной информации

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Евросоюзе решили ограничивать объем предоставляемой Венгрии конфиденциальной информации, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, такие изменения произошли на фоне роста обеспокоенности относительного того, что правительство премьера Венгрии Виктора Орбана, возможно, делится подобной информацией с Россией.

Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил, что "новости о том, что люди Орбана информируют Москву в деталях о встречах Евросовета, не должны никогда удивлять".

На выходных газета The Washington Post писала, что члены правительства Орбана поддерживают тесное общение с Москвой по украинской теме. Источники издания сообщали, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время перерывов на встречах с другими министрами ЕС якобы информирует Россию о ситуации. Однако в Будапеште эту информацию опровергли. Министр Венгрии по делам Евросоюза Янош Бока заявил, что это "не соответствующие действительности новости", которые нацелены на то, чтобы повлиять на венгерские выборы.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля.