WSJ узнала о планах Цукерберга создать личного ИИ-агента для помощи в управлении Meta

Марк Цукерберг
Фото: АР/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор американской Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг разрабатывает ИИ-агента в помощь себе как CEO, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Агент уже помогает Цукербергу быстрее получать информацию - например, избавляя его от необходимости "спускаться" за ответом по уровням иерархии.

Глава компании в последнее время активнее программирует, отмечает газета.

По словам ее источников, другие сотрудники Meta также начали использовать персональных ИИ-агентов вроде My Claw, которые могут от их имени общаться с коллегами или их собственными агентами. Такие агенты имеют доступ к истории сообщений и рабочим файлам сотрудников.

На внутренней доске сообщений компании даже есть группа, где ИИ-агенты общаются между собой, утверждают некоторые из источников. Ранее в этом месяце Meta также купила социальную сеть для ИИ-агентов Moltbook и наняла на работу ее основателей.

Кроме того, персонал все активнее пользуется инструментом Second Brain - гибридом ИИ-агента и чат-бота, говорят источники. Его разработал один из сотрудников на основе Claude. Second Brain умеет индексировать документы и искать в них информацию.

Meta также недавно приобрела сингапурского разработчика персональных агентов Manus и уже использует его программное обеспечение для собственных нужд, отмечают некоторые источники.

Аэропорт Нью-Йорка закрыт после столкновения самолета с пожарной машиной

Песков опроверг сообщения о предложении РФ для США по поводу разведданных

Кремль не комментирует сообщения о захвате Францией танкера, следовавшего из РФ

Politico узнало, что ЕС ограничил доступ Венгрии к конфиденциальной информации

Лукашенко разрешил литовским грузовикам выехать из Белоруссии

Магнитная буря на Земле завершилась

Tesla и SpaceX построят крупный завод по выпуску чипов в Остине

КСИР пообещал не бить первым по объектам инфраструктуры

Премьер Словении объявил о победе своей партии на выборах
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8757 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 976 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
