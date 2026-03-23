WSJ узнала о планах Цукерберга создать личного ИИ-агента для помощи в управлении Meta

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор американской Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг разрабатывает ИИ-агента в помощь себе как CEO, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Агент уже помогает Цукербергу быстрее получать информацию - например, избавляя его от необходимости "спускаться" за ответом по уровням иерархии.

Глава компании в последнее время активнее программирует, отмечает газета.

По словам ее источников, другие сотрудники Meta также начали использовать персональных ИИ-агентов вроде My Claw, которые могут от их имени общаться с коллегами или их собственными агентами. Такие агенты имеют доступ к истории сообщений и рабочим файлам сотрудников.

На внутренней доске сообщений компании даже есть группа, где ИИ-агенты общаются между собой, утверждают некоторые из источников. Ранее в этом месяце Meta также купила социальную сеть для ИИ-агентов Moltbook и наняла на работу ее основателей.

Кроме того, персонал все активнее пользуется инструментом Second Brain - гибридом ИИ-агента и чат-бота, говорят источники. Его разработал один из сотрудников на основе Claude. Second Brain умеет индексировать документы и искать в них информацию.

Meta также недавно приобрела сингапурского разработчика персональных агентов Manus и уже использует его программное обеспечение для собственных нужд, отмечают некоторые источники.