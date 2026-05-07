Что случилось этой ночью: четверг, 7 мая

Атака БПЛА на Брянск, Самару и Ржев, инцидент на шахте "Алардинская" в Кузбассе, заявление Трампа по Ирану

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Тринадцать человек, в том числе ребенок, пострадали при атаке БПЛА на многоквартирные дома в Брянске. Повреждены более 20 квартир, 40 автомобилей. В Ржеве Тверской области повреждены три многоквартирных дома, эвакуированы 350 человек, включая 60 детей. В Самаре детей в школах и детсадах вместе с педагогами перевели в укрытия, в городе приостановлено движение наземного общественного транспорта.

- Работников шахты "Алардинская" в Кузбассе вывели на поверхность после того, как датчики зафиксировали превышение допустимого уровня угарного газа. Причиной инцидента стало возгорание кабельной продукции. СК организовал проверку.

- Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона состоялись успешные переговоры с Ираном и в ближайшее время будет возможно достичь соглашения.

- В случае принятия Тегераном рамочного предложения Вашингтона сторонам предстоят 30-дневные переговоры, среди требований американской стороны - демонтаж ключевых ядерных объектов Ирана и 20-летний мораторий на обогащение урана, сообщила The Wall Street Journal.

- Госдепартамент потребовал от американских дипломатов не использовать конфиденциальную информацию при ставках на онлайн-платформах на фоне роста интереса к прогнозам, связанным с переговорами Вашингтона и Тегерана.

- Футболисты московского "Спартака" со счетом 1:0 взяли верх над столичным ЦСКА в финальном матче Пути регионов Кубка России.

