Социалисты во Франции победили на выборах в Париже и Марселе

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Муниципальные выборы во Франции не выявили явного лидера среди партий, сообщает в понедельник телеканал BFM TV.

Депутат Социалистической партии Эммануэль Грегуар стал мэром Парижа, одержав победу над экс-министром культуры Рашидой Дати, представляющей правые силы. В Марселе занимающий пост мэра с 2020 года социалист Бенуа Пайян сохранил свои позиции. Кроме того, социалисты одержали победу в Монпелье, Рене и Страсбурге. Для избрания в Лилле социалисту Арно Деланду пришлось вступить в коалицию с депутатом партии "зеленых" Стефаном Байи.

Для ультралевой партии "Непокоренная Франция" главной победой стала коммуна Рубе, мэром которой избрали Давида Гиро.

Партии "зеленых" удалось одержать важную победу в Лионе, где Грегори Дусе сохранил за собой пост мэра. При этом кандидаты от "зеленых" потерпели поражение в Безансоне, Страсбурге и, в частности, Бордо, где победу одержал кандидат от президентской коалиции "Вместе" Тома Казнав. Кроме того, президентской коалиции удалось выиграть на выборах в Анси.

Правым силам удалось добиться успеха в городах Тюль, Брест, Клермон-Ферран и Лимож. При этом крупнейший город под руководством правых Ним перешел к коммунистам. Кроме того, правые потерпели крупные поражения в Париже, Лионе и Гавре.

Правая националистическая партия "Национальное объединение" совместно с союзниками одержала важную победу в Ницце, мэром которой станет Эрик Сьотти, возглавляющий партию "Союз правых за республику". Однако "Национальное объединение", несмотря на предпринятые немалые усилия, не смогло заполучить Тулон и Марсель. В то же время, как отмечают французские СМИ, "Национальное объединение" значительно увеличило количество относительно небольших городов под своим контролем. Кроме того, почти все мэры от этой партии, победившие на прошлых выборах, в этот раз сумели переизбраться уже в первом туре.

Во Франции на выборах действует так называемый "республиканский фронт". Он предусматривает, что ряд крупных партий, вне зависимости от направленности, выставляют общего кандидата на вторых турах, чтобы не дать победить "Национальному объединению".