В Шымкенте началось заседание Евразийского межправсовета в расширенном составе

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, в котором принимает участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, началось в пятницу в Шымкенте.

Накануне состоялось первое мероприятие - заседание в узком составе, сегодня к главам делегаций стран объединения присоединились другие участники.

Пятница - заключительный день трехдневного визита главы правительства РФ в Казахстан. В среду он прибыл в Астану, где состоялись его переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром республики Олжасом Бектеновым.

После завершения заседания Совета главы делегаций примут участие в цифровом форуме Digital Qazaqstan 2026.

Повестка заседания Совета включает вопросы наращивания интеграционного взаимодействия государств - членов ЕАЭС, совершенствования таможенного администрирования, промышленной кооперации, развития интегрированной информационной системы, защиты прав потребителей и макроэкономической ситуации в странах "пятёрки".

