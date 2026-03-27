ЕАЭС нужно расширять практику управления рисками в таможенном регулировании - Мишустин

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) необходимо расширять практику управления рисками в таможенном регулировании, что снизит нагрузку на добросовестных предпринимателей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в пятницу в Шымкенте (Казахстан).

"Доказала свою эффективность и внедряемая нами система управления рисками - в области таможенного регулирования. Важно расширять практику ее использования - для оптимизации деятельности таможенных органов и снижения нагрузки на добросовестный бизнес", - сказал он.

"Легальный бизнес от этого только выигрывает, а потребители получают уверенность в качестве и безопасности приобретаемой продукции", - подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр РФ также отметил, что в пятницу будет утверждено обновленное положение о евразийских технологических платформах. "Его реализация обеспечит более тесное взаимодействие научных и общественных организаций, деловых кругов - в работе над созданием инновационной продукции", - сказал он.

"Усиливаем и поддержку индустриальных кооперационных проектов. Субсидируем за счет средств союзного бюджета процентные ставки по кредитам на реализацию совместных промышленных инициатив бизнеса "пятерки". Сейчас на эти цели доступно около 9 млрд рублей, это, мне кажется, недостаточно. Мы внесли изменения в положение о бюджете, которые позволят получить льготную поддержку проектам в агропромышленном комплексе", - также сообщил Мишустин.

По его словам, "их выполнение будет способствовать укреплению продовольственной безопасности наших стран, достижению технологического суверенитета в этой сфере, непосредственно затрагивающей интересы людей".

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и РФ.

Михаил Мишустин ЕАЭС
Что случилось этой ночью: пятница, 27 марта

Уолл-стрит резко снизилась в четверг, основные индексы потеряли более 1%

Израиль нанес удары по центру Тегерана

Пентагон может отправить до 10 тыс. военнослужащих армии США на Ближний Восток

Подпись Трампа появится на американских купюрах

Израильские ВВС нанесли 20 ударов по Ирану за последние сутки

Трамп отложил удары по иранским электростанциям

Вашингтон стремится добиться согласия Киева на реализацию договоренностей Анкориджа

Лавров отверг обвинения России в помощи Ирану разведданными

Рубио утверждает, что в переговорах с Ираном наметился прогресс

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1113 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8816 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 468 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });