ЕАЭС нужно расширять практику управления рисками в таможенном регулировании - Мишустин

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) необходимо расширять практику управления рисками в таможенном регулировании, что снизит нагрузку на добросовестных предпринимателей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в пятницу в Шымкенте (Казахстан).

"Доказала свою эффективность и внедряемая нами система управления рисками - в области таможенного регулирования. Важно расширять практику ее использования - для оптимизации деятельности таможенных органов и снижения нагрузки на добросовестный бизнес", - сказал он.

"Легальный бизнес от этого только выигрывает, а потребители получают уверенность в качестве и безопасности приобретаемой продукции", - подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр РФ также отметил, что в пятницу будет утверждено обновленное положение о евразийских технологических платформах. "Его реализация обеспечит более тесное взаимодействие научных и общественных организаций, деловых кругов - в работе над созданием инновационной продукции", - сказал он.

"Усиливаем и поддержку индустриальных кооперационных проектов. Субсидируем за счет средств союзного бюджета процентные ставки по кредитам на реализацию совместных промышленных инициатив бизнеса "пятерки". Сейчас на эти цели доступно около 9 млрд рублей, это, мне кажется, недостаточно. Мы внесли изменения в положение о бюджете, которые позволят получить льготную поддержку проектам в агропромышленном комплексе", - также сообщил Мишустин.

По его словам, "их выполнение будет способствовать укреплению продовольственной безопасности наших стран, достижению технологического суверенитета в этой сфере, непосредственно затрагивающей интересы людей".

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и РФ.