Поиск

Россия отправила Индии четвертый из заказанных полковых комплектов С-400

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Россия начала процесс передачи Индии четвертого из пяти заказанных полковых комплектов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщает Hindustan Times со ссылкой на авторитетные источники.

По их данным, офицеры ВВС Индии завершили предотгрузочную инспекцию ЗРС С-400 к 18 апреля, и систему отправили из России на прошлой неделе. Она прибудет в страну назначения к середине мая. Ее должны разместить на западе Индии в районе штата Раджастхан, граничащем с Пакистаном.

Пятую ЗРС-400 Индия, как ожидается, получит в ноябре. Ее разместят ближе к Китаю. Также индийские власти заказали 280 различных ракет для С-400.

Hindustan Times отмечает, что в ходе конфликта с Пакистаном в мае 2025 года Индия использовала 11 ракет для ЗРС С-400 дальнего действия, сумев поразить вражеские истребители, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и транспортный самолет.

Газета напоминает, что Индия уже решила заказать еще пять полковых комплексов ЗРС С-400.

Для защиты ЗРС С-400 и для борьбы с барражирующими боеприпасами, Дели также планирует купить у России 12 самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С1, а еще 40 таких систем собрать непосредственно в Индии.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии пяти полковых комплектов систем С-400.

Индия Панцирь-С1 С-400 Пакистан Раджастхан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1943 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9157 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов