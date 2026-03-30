Германия хочет вернуть сирийских беженцев домой и помочь в восстановлении Сирии

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе встречи с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа заявил, что страны будут работать совместно над возвращением сотен тысяч сирийских беженцев домой.

"В долгосрочной перспективе, в течение последующих трех лет, и это было пожелание президента аш-Шараа, около 80% сирийцев, которые сейчас живут в Германии, как ожидается, вернутся домой", - цитируют Мерца европейские СМИ.

По его словам, Берлин хочет оказать поддержку Дамаску в восстановлении Сирии.

"За последние несколько недель мы составили амбициозную рабочую программу для восстановления страны и возвращения беженцев, которая сейчас осуществляется", - отметил канцлер.

Аш-Шараа в свою очередь заявил, что Дамаск никогда не забудет, что Германия "открыла свои двери" для беженцев во время сирийской гражданской войны.

Он добавил, что страны теперь восстанавливают сотрудничество.