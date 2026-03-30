Поиск

Германия хочет вернуть сирийских беженцев домой и помочь в восстановлении Сирии

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе встречи с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа заявил, что страны будут работать совместно над возвращением сотен тысяч сирийских беженцев домой.

"В долгосрочной перспективе, в течение последующих трех лет, и это было пожелание президента аш-Шараа, около 80% сирийцев, которые сейчас живут в Германии, как ожидается, вернутся домой", - цитируют Мерца европейские СМИ.

По его словам, Берлин хочет оказать поддержку Дамаску в восстановлении Сирии.

"За последние несколько недель мы составили амбициозную рабочую программу для восстановления страны и возвращения беженцев, которая сейчас осуществляется", - отметил канцлер.

Аш-Шараа в свою очередь заявил, что Дамаск никогда не забудет, что Германия "открыла свои двери" для беженцев во время сирийской гражданской войны.

Он добавил, что страны теперь восстанавливают сотрудничество.

Германия Фридрих Мерц Сирия Ахмед аш-Шараа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

