Европейские рынки акций завершили торги в среду снижением

Stoxx Europe 600 опустился на 0,66%

Фото: Scott Barbour/Getty Images

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы ведущих стран Западной Европы снизились по итогам торгов в среду.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 0,66% - до 621,19 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,4%, германский DAX - 1,31%, французский CAC 40 - 0,71%, итальянский FTSE MIB - 1,07%, испанский IBEX 35 - 0,53%.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказали сигналы об эскалации в ближневосточном регионе, подорвавшие надежды на скорое урегулирование конфликта между США и Ираном и восстановление поставок нефти через Ормузский пролив.

Американские военные нанесли удары по иранскому острову Кешм в ответ на попытки Ирана атаковать Кувейт и Бахрейн баллистическими ракетами, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). Тегеран обвиняет Бахрейн и Кувейт в предоставлении американцам территории для ударов по Ирану.

Президент США Дональд Трамп в интервью The New York Post выразил надежду на скорое разрешение конфликта, но не исключил и варианта с затягиванием этого процесса, при котором американская блокада в районе Ормузского пролива может продлиться еще несколько месяцев.

Участники рынка также оценивали сообщения о новых торговых пошлинах, которые планирует ввести Вашингтон.

Во вторник вечером Управление торгового представителя США заявило, что введет новый тариф в размере 10% на товары, поставляемые из Европейского союза, Великобритании и более чем десятка других торговых партнеров. В ведомстве объяснили такое решение тем, что власти этих стран не предприняли достаточных мер для предотвращения импорта товаров, произведенных с использованием принудительного труда.

Как показали опубликованные в среду данные, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг еврозоны, рассчитываемый S&P Global, повысился в мае до 47,7 пункта с 47,6 пункта в апреле. Апрельский индикатор был минимальным за пять лет. Предварительно сообщалось о падении индикатора до 46,4 пункта.

Сводный PMI еврозоны снизился до 48,5 пункта с 48,8 пункта месяцем ранее. Индикатор второй месяц подряд находится ниже отметки 50 пунктов, что говорит об ослаблении деловой активности.

В Германии сводный индекс в прошлом месяце поднялся до 48,8 с 48,4 пункта, в Испании - до 50,2 с 48,7 пункта. Во Франции индикатор снизился до 44,9 с 47,6 пункта, обновив минимум за 28 месяцев. В Италии индекс опустился до 50,4 с 50,5 пункта, в Великобритании - до 49,7 с 52,6 пункта.

Цены производителей (индекс PPI) в еврозоне в апреле подскочили на максимальные с марта 2023 года 4,9% в годовом выражении после роста на 2% месяцем ранее.

Лидером падения среди компонентов Stoxx Europe 600 стал нидерландский производитель красок и покрытий Akzo Nobel NV, капитализация которого сократилась на 17,2% на новостях о том, что Nippon Paint Group и Sherwin-Williams приняли решение отказаться от попыток его купить.

Самый значительный подъем в составе сводного индекса показал французский производитель автодеталей Valeo. Его котировки подскочили на 18,4% после того, как аналитики J.P. Morgan и Jefferies обратили внимание на наличие у компании потенциала для наращивания поставок систем накопления энергии и охлаждения для ЦОД.

Бумаги британского ритейлера B&M European Value Retail подорожали на 14,6% благодаря сильной отчетности за прошлый фингод.

Рыночная стоимость испанского ритейлера Industria de Diseno Textil SA (Inditex) выросла на 1,5% на позитивных квартальных результатах.

Капитализация германского оборонного подрядчика Rheinmetall увеличилась на 0,9% после его сообщения о том, что он продает автомобильное подразделение мюнхенской инвесткомпании Aequita примерно за 350 млн евро, чтобы сосредоточиться на выпуске военной продукции.

На торгах в Лондоне заметно подешевели акции горнодобывающих компаний, в том числе Fresnillo (-3,7%), Rio Tinto (-2,8%), Anglo American (-2,8%) и Antofagasta (-2,7%).

В Париже значительные потери понесли производители товаров класса люкс Kering (-4,1%), LVMH (-3%) и Hermes (-2,5%).

В тройку лидеров снижения во Франкфурте вошли Scout24 (-5,3%), SAP (-4,3%) и Deutsche Bank (-3,7%).