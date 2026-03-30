Президент Центральноафриканской республики Туадера принес присягу

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера, переизбранный на пост главы государства в третий раз, принес присягу, сообщает в понедельник Associated Press.

"Мы стремимся построить суверенную экономику и обеспечить прозрачное управление природными ресурсами", - заявил он во время церемонии присяги.

Туадера будет занимать пост президента в течение еще семи лет.

Он победил на президентских выборах в декабре 2025 года, которые оппозиция бойкотировала из-за прошедшего в 2023 году референдума, отменившего лимит на количество президентских сроков и продлившего срок с пяти до семи лет.