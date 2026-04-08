Эрдоган в телефонном разговоре с Трампом призвал достичь мира на основе перемирия с Ираном

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом перемирие на Ближнем Востоке, сообщает в среду "Сабах".

"В разговоре Эрдоган призвал использовать двухнедельное окно возможностей для предотвращения новой эскалации", - приводит газета выдержку из заявления канцелярии турецкого президента.

Эрдоган заявил, что перемирие следует эффективно использовать для достижения постоянного мирного соглашения.

Президент Турции подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать дипломатические усилия дружественных стран, в частности, Пакистана.