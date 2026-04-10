Кремль переадресовал военным вопрос об инциденте с подлодками РФ у британских берегов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос журналистов по поводу инцидента с подводными лодками РФ и военными кораблями Великобритании у британских берегов.

"Это нужно адресовать в наше оборонное ведомство. Наш подводный флот выполняет свои функции в Мировом океане, это было всегда, есть и будет", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что военные корабли Великобритании были задействованы для противодействия российским подводным лодкам, якобы пытавшимся повредить подводный кабель.

"Что касается деталей, то это надо обращаться в министерство обороны", - добавил Песков.