Кремль переадресовал военным вопрос об инциденте с подлодками РФ у британских берегов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос журналистов по поводу инцидента с подводными лодками РФ и военными кораблями Великобритании у британских берегов.

"Это нужно адресовать в наше оборонное ведомство. Наш подводный флот выполняет свои функции в Мировом океане, это было всегда, есть и будет", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что военные корабли Великобритании были задействованы для противодействия российским подводным лодкам, якобы пытавшимся повредить подводный кабель.

"Что касается деталей, то это надо обращаться в министерство обороны", - добавил Песков.

Дмитрий Песков Минобороны РФ Великобритания
Песков заявил, что Дмитриев не ведет в США переговоры по украинскому урегулированию

Politico узнало о недавней беседе Трампа с генсеком НАТО на повышенных тонах

Си Цзиньпин на встрече с лидером оппозиционной партии Тайваня заявил, что объединение неизбежно

Забастовка бортпроводников в Германии привела к отмене более 500 рейсов

У кого в Иране власть?

Лунный корабль Orion пролетел уже более половины пути до Земли

Число раненых военных США в ходе операции против Ирана составило 380 человек

Что случилось этой ночью: пятница, 10 апреля

Кувейт и Саудовская Аравия обвинили Иран в новых ударах

Иран опровергает прибытие своей делегации в Пакистан для переговоров с США

Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1545 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8969 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов