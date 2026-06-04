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Что случилось этой ночью: четверг, 4 июня

Израиль и Ливан договорились соблюдать режим прекращения огня, три человека погибли при ударе ВСУ в Симферополе, Max исчез из App Store

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня при условии полной остановки ударов со стороны движения "Хезболла". Об этом сообщил Госдепартамент США по итогам переговоров в Вашингтоне.

- Три человека погибли, семеро пострадали в результате атаки ВСУ по нежилым объектам в Симферополе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Палата представителей США приняла резолюцию по ограничению полномочий Дональда Трампа в отношении Ирана. Теперь ее направят на рассмотрение в Сенат.

- Приложение Max оказалось недоступно в App Store, команда национального мессенджера запросила разъяснения у Apple.

- The Wall Street Journal сообщила, что Трамп откажется от действующего режима прекращения огня с Ираном только в случае гибели военных США. В этом он заверил своих помощников.

- США нанесли авиаудар по судну, которое, по данным разведки, перевозило наркотики в восточной части Тихого океана, погибли два человека, сообщило Южное командование ВС США.

- Специалисты Роспотребнадзора доставят в Конго 1 тыс. тестов и реагентов для ПЦР-диагностики вируса Эбола (Бундибуджио). Они также проведут обучение местных врачей по работе с тест-системами.

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