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Пентагон столкнулся с нехваткой финансирования из-за незапланированных операций

Пентагон столкнулся с нехваткой финансирования из-за незапланированных операций
Штаб-квартира Министерства обороны США
Фото: Kevin Carter/Getty Images

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США столкнулись с острой нехваткой финансирования из-за незапланированных текущим оборонным бюджетом расходов на проведение военных операций и роста цен на топливо, сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на представителя Пентагона.

По его словам, военные кампании против Ирана, в Южной Америке, операции в южных приграничных районах США, задействование Национальной гвардии, а также резкий рост цен на топливо создали дополнительную нагрузку на ресурсы Пентагона и вынудили руководство армии принимать "трудные" решения по текущим расходам.

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"Армия дала указания командованиям принимать трудные и обоснованные решения о распределении ресурсов, которые оптимизируют и расставляют приоритеты в отношении наиболее важных потребностей", - заявил телеканалу представитель армии полковник Марти Мейнерс.

Начальник штаба ВМС США адмирал Дэрил Кодл, выступая в мае на слушаниях в комитете по вооруженным силам Палаты представителей, заявил, что без дополнительного финансирования флота, возможно, уже в июле придется принимать решения о том, как сократить расходы на текущие операции.

При этом официальные лица сообщили Fox News, что рост цен на топливо серьезно сказывается на военной подготовке военнослужащих и стоимости транспортировки персонала, грузов и оборудования.

По официальным данным, Пентагон ежегодно закупает около 80 млн баррелей топлива.

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