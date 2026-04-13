Новые власти в Будапеште настроены на прагматичный подход в отношениях с Москвой

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что, несмотря на смену власти, переговоров с Москвой не избежать, поскольку география и энергетическая зависимость страны не могут измениться за ночь.

"Конечно, при необходимости нам придется сесть за стол переговоров с Россией, ведь география не изменится ни для Венгрии, ни для России. Наша энергетическая зависимость на какое-то время сохранится. Диверсификацию необходимо расширять, но за одну ночь такого не происходит", - приводит в понедельник слова Мадьяра сербская газета "Политика".

При этом он отметил, что это подразумевает не политическое сближение, а прагматичный подход, основанный на интересах государств.

"Политика" подчеркивает, что эти слова нового венгерского лидера с осторожностью восприняли в Европе, поскольку в Брюсселе победу его партии связали с четким отдалением от политики прежнего премьера Виктора Орбана по отношению к России.

В этом контексте, продолжает газета, первые заявления Мадьяра стоит истолковывать не как сигнал к автоматической и радикальной смене внешнеполитической повестки в Будапеште, но как попытку изыскания баланса между обязательствами перед ЕС и реальными нуждами венгерской экономики.

"Проблема отношений с Россией остается одной из ключевых для венгерской политики в будущем, при этом известно, что новая власть намерена продолжать поддержку прагматичного курса, при котором переговоры с Москвой неизбежны, несмотря на политические различия", - заключает газета.

Мадьяр высказался за прагматичные отношения Венгрии с РФ

Новые власти в Будапеште настроены на прагматичный подход в отношениях с Москвой

