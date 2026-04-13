Новые власти Венгрии продолжат закупать российскую нефть

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Власти Венгрии продолжат закупать российскую нефть, заявил в понедельник Петер Мадьяр - лидер партии "Тиса", победившей на парламентских выборах.

"Венгрия не прекратит закупки российской нефти", - приводит Bloomberg слова Мадьяра.

Он также отметил, что надеется на снятие введенных ЕС ограничительных мер против России после того, как будет завершен украинский конфликт.

"Мадьяр надеется, что ЕС снимет антироссийские санкции, когда украинский конфликт закончится", - сообщает агентство.

Премьер Венгрии Виктор Орбан в воскресенье вечером признал поражение на парламентских выборах и поздравил с победой Мадьяра.



