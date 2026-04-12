Партия Орбана потерпела поражение на выборах в Венгрии

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воскресенье вечером признал поражение на парламентских выборах, сообщает портал Hungary Today.

В сообщении отмечается, что Орбан поздравил с победой лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра.

По итогам обработки 60% бюллетеней, "Тиса" получает 136 мест 199-местном парламенте. Партия Орбана "Фидес" может рассчитывать на 56 мест.

Мадьяр родился 16 марта 1981 года в Будапеште. Обучался в Берлинском университете имени Гумбольдта в рамках программы ЕС по обмену студентами и преподавателями "Эразмус".

В 2004 году окончил Католический университет Петера Пазманя в Будапеште с дипломом юриста, после чего работал в Конституционном суде Венгрии.

С 2002 по 2024 год Мадьяр состоял в "Фидесе", благодаря чему работал, в частности, в МИД Венгрии и в администрации премьера. Его бывшая супруга Юдит Варге, с которой он состоял в браке в 2006-2023 годах, занимала пост министра юстиции, но была вынуждена уйти в отставку в 2024 году из-за скандала о помиловании замдиректора детского дома, обвиняемого в педофилии. После этого Мадьяр обвинил "Фидес" в коррумпированности и перешел в оппозицию.

Двоюродным дедом Мадьяра является Ференц Мадл, занимавший пост президента Венгрии в 2000-2005 годы.

Лидер партии "Тиса" обещает принять жесткие меры по борьбе с коррупцией, реформировать систему здравоохранения и положить к 2035 году конец зависимости от российских энергоносителей. "Это не значит, что мы не будем закупаться у России, это значит, что мы найдем наиболее дешевые и безопасные ресурсы. Так, в случае энергетического кризиса у нас будет много вариантов удовлетворить потребности Венгрии", - говорил Мадьяр.

Он также выступает за налаживание отношений с ЕС.