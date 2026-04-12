Партия Орбана потерпела поражение на выборах в Венгрии

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воскресенье вечером признал поражение на парламентских выборах, сообщает портал Hungary Today.

В сообщении отмечается, что Орбан поздравил с победой лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра.

По итогам обработки 60% бюллетеней, "Тиса" получает 136 мест 199-местном парламенте. Партия Орбана "Фидес" может рассчитывать на 56 мест.

Мадьяр родился 16 марта 1981 года в Будапеште. Обучался в Берлинском университете имени Гумбольдта в рамках программы ЕС по обмену студентами и преподавателями "Эразмус".

В 2004 году окончил Католический университет Петера Пазманя в Будапеште с дипломом юриста, после чего работал в Конституционном суде Венгрии.

С 2002 по 2024 год Мадьяр состоял в "Фидесе", благодаря чему работал, в частности, в МИД Венгрии и в администрации премьера. Его бывшая супруга Юдит Варге, с которой он состоял в браке в 2006-2023 годах, занимала пост министра юстиции, но была вынуждена уйти в отставку в 2024 году из-за скандала о помиловании замдиректора детского дома, обвиняемого в педофилии. После этого Мадьяр обвинил "Фидес" в коррумпированности и перешел в оппозицию.

Двоюродным дедом Мадьяра является Ференц Мадл, занимавший пост президента Венгрии в 2000-2005 годы.

Лидер партии "Тиса" обещает принять жесткие меры по борьбе с коррупцией, реформировать систему здравоохранения и положить к 2035 году конец зависимости от российских энергоносителей. "Это не значит, что мы не будем закупаться у России, это значит, что мы найдем наиболее дешевые и безопасные ресурсы. Так, в случае энергетического кризиса у нас будет много вариантов удовлетворить потребности Венгрии", - говорил Мадьяр.

Он также выступает за налаживание отношений с ЕС.

Виктор Орбан Венгрия Петер Мадьяр
Американский корабль Cygnus XL в понедельник состыкуется с МКС

 Американский корабль Cygnus XL в понедельник состыкуется с МКС

Что произошло за день: воскресенье, 12 апреля

Трамп полагает, что Иран вернется за стол переговоров

 Трамп полагает, что Иран вернется за стол переговоров

В Иране опровергли заявления о неудачных переговорах с США из-за желания получить ядерное оружие

Трамп заявил о согласии Ирана со всеми предложениями США, кроме связанных с ядерной программой

Швеция разрешила продолжить путь шедшему из России судну под панамским флагом

Президент США анонсировал начало разминирования Ормузского пролива

Трамп пообещал задерживать суда, которые платили пошлины Ирану

Трамп заявил, что США не удалось договориться с Ираном по ядерной проблеме

 Трамп заявил, что США не удалось договориться с Ираном по ядерной проблеме
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1610 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 125 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8981 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов