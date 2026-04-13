Продажи автомобилей в Китае в марте снизились на 0,6% г/г

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Оптовые продажи автомобилей в Китае в марте сократились на 0,6% относительно того же месяца прошлого года и составили 2,899 млн, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

При этом реализация автомобилей на новых источниках энергии (NEV) выросла на 1,2% до 1,252 млн.

Китай в минувшем месяце экспортировал 875 тыс. машин, что на 72,7% выше показателя за март 2025 года. Зарубежные поставки NEV достигли рекордных 371 тыс., увеличившись в 2,3 раза.

В первом квартале продажи машин в целом уменьшились на 5,6% г/г (до 7,05 млн), NEV – на 3,7% (до 2,96 млн).

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Мадьяр высказался за прагматичные отношения Венгрии с РФ

 Мадьяр высказался за прагматичные отношения Венгрии с РФ

Израиль привел армию в повышенную готовность перед американской блокадой Ормузского пролива

 Израиль привел армию в повышенную готовность перед американской блокадой Ормузского пролива

Мадьяр заявил, что Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в ЕС

Новые власти Венгрии продолжат закупать российскую нефть

Новые власти в Будапеште настроены на прагматичный подход в отношениях с Москвой

Глава ЕК призвала отказаться от единогласия во внешнеполитических решениях ЕС

Нефтепереработка в мире упала в марте на 5 млн б/с

 Нефтепереработка в мире упала в марте на 5 млн б/с

В Кремле начинаются переговоры Путина с президентом Индонезии

Иран пригрозил ответными мерами портам в Персидском заливе в случае блокады
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1630 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8993 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов