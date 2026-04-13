Продажи автомобилей в Китае в марте снизились на 0,6% г/г

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Оптовые продажи автомобилей в Китае в марте сократились на 0,6% относительно того же месяца прошлого года и составили 2,899 млн, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

При этом реализация автомобилей на новых источниках энергии (NEV) выросла на 1,2% до 1,252 млн.

Китай в минувшем месяце экспортировал 875 тыс. машин, что на 72,7% выше показателя за март 2025 года. Зарубежные поставки NEV достигли рекордных 371 тыс., увеличившись в 2,3 раза.

В первом квартале продажи машин в целом уменьшились на 5,6% г/г (до 7,05 млн), NEV – на 3,7% (до 2,96 млн).