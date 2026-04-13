В NewMed Energy считают, что Азербайджан может стать одним из маршрутов поставок газа из Персидского залива в Европу

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный директор израильской компании NewMed Energy Йосси Абу видит новые возможности для стратегического сотрудничества Израиля с государствами Персидского залива, об этом он заявил в интервью израильскому изданию Globes. По его словам, одним из возможных маршрутов поставок газа из Катара в Европу может стать коридор через Саудовскую Аравию, Ирак, Турцию и Азербайджан.

"Нынешняя война, в ходе которой Иран впервые нанес мощные удары по государствам Персидского залива, открывает для Израиля новые возможности для развития энергетической инфраструктуры и укрепления отношений с этими странами", - сказал Абу.

По его словам, на фоне войны резко возрос интерес к природному газу в Средиземном море.

"Я уверен, что страны Персидского залива будут инвестировать в газовые проекты в Израиле. Как ранее инвестиционная компания Mubadala (ОАЭ - ИФ) вложилась в месторождение Тамар (...), так и в будущем компании из Саудовской Аравии и других стран региона могут инвестировать в газовую и энергетическую инфраструктуру Израиля", - отметил он.

Абу подчеркнул, что война на Ближнем Востоке "запустила гонку за надежными источниками энергии".

"В ближайшей перспективе США будут направлять больше сжиженного природного газа в Азию, а не в Европу. Однако в средне- и долгосрочной перспективе значительная часть инвестиций будет направлена в регионы с надежными запасами природного газа - в том числе в Израиль и другие страны региона", - сказал он.

Глава NewMed Energy также заявил, что одним из возможных маршрутов поставок газа из Катара в Европу может стать коридор через Саудовскую Аравию, Ирак, Турцию и Азербайджан.

"Лучший способ транспортировки катарского газа в Европу - это соединить континент с Азербайджаном через Саудовскую Аравию, Ирак и Турцию, а оттуда - в любое выбранное ими место назначения. Это может стать зарубежным маршрутом Катара", - отмечает он.

По его мнению, возможны два основных маршрута транспортировки энергоносителей из стран Персидского залива: северный - через Азербайджан и Турцию, и южный - через Египет и Израиль.

Он также допустил возможность поставок газа в Сирию по схеме своповых операций, отметив, что в таком случае может использоваться азербайджанский газ.

NewMed Energy является одним из ключевых игроков газового сектора Израиля и крупным участником проектов в Восточном Средиземноморье, включая месторождение Левиафан, а также участвует в разработке активов за пределами страны.