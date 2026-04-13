США и Индонезия объявили о создании партнерства в области оборонного сотрудничества

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты и Индонезия достигли договоренности о создании партнерства для развития двустороннего оборонного сотрудничества, сообщил Пентагон по итогам встречи в понедельник министра войны США Пита Хегсета с министром обороны Индонезии Шафри Шамсуддином, который прибыл с визитом в Вашингтон.

"Министр войны США и министр обороны Индонезии объявляют об учреждении "Крупного партнерства в области оборонного сотрудничества", - говорится в совместном заявлении.

В нем указывается, что "партнерство призвано служить ориентиром для развития двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Этим заявлением обе страны подтверждают свою общую приверженность поддержанию мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе".

"В рамках новой структуры США и Индонезия будут изучать передовые инициативы, включая совместную разработку сложных асимметричных возможностей и внедрение оборонных технологий следующего поколения в области морских, подводных и автономных систем", - отмечается в документе, который, в частности, предполагает также расширение совместной подготовки сил специального назначения.

Между тем западные СМИ сообщили со ссылкой на министерство обороны Индонезии, что Джакарта и Вашингтон обсуждают стремление США получить для американской военной авиации права пролета через индонезийское воздушное пространство по уведомлению, без согласования каждого отдельного случая.

В ведомстве отметили, что страны пока говорят лишь о предварительном варианте соглашения - "декларации о намерениях", которая не является юридически обязательной или окончательной. В министерстве добавили, что никаких договоренностей пока не достигнуто.

В Минобороны Индонезии подчеркнули, что контроль над воздушным пространством Индонезии принадлежит исключительно индонезийским властям.