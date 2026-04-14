Лавров заявил Аракчи о готовности РФ содействовать урегулированию кризиса вокруг Ирана

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в состоявшемся накануне разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи, что Россия готова содействовать урегулированию кризиса вокруг Ирана, напомнил о российской инициативе по разработке Концепции обеспечения безопасности в Персидском заливе.

"Лавров подчеркнул важность недопущения рецидива вооруженной конфронтации, вновь подтвердил неизменную готовность России оказывать содействие урегулированию кризиса, который не имеет военного решения, напомнил о российской инициативе по разработке Концепции обеспечения безопасности в Персидском заливе с участием всех прибрежных государств при поддержке внерегиональных стран, способных оказать позитивное влияние на ход переговоров", - говорится в сообщении МИД РФ во вторник.