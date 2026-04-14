Что случилось этой ночью: вторник, 14 апреля

Иран требует от арабских стран компенсации за ущерб, Лавров провел телефонный разговор с Аббасом Аракчи, второй раунд переговоров может пройти 16 апреля

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Один человек погиб, пятеро пострадали в результате атаки БПЛА на Елец Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. В нескольких домах повреждено остекление, в селе Долгоруково загорелся один из домов.

- Тегеран потребовал от пяти арабских стран компенсацию за ущерб, причиненный в результате американо-израильской операции, поскольку их территории использовались для нанесения ударов по Исламской Республике.

- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в ходе переговоров в Исламабаде был достигнут прогресс, продолжение диалога зависит от иранской стороны.

- Второй раунд переговоров между США и Ираном может состояться 16 апреля в столице Пакистана, сообщило AP со ссылкой на источники.

- Сергей Лавров в телефонном разговоре с Аббасом Аракчи подтвердил готовность России оказать содействие в урегулировании кризиса вокруг Ирана.

- Число погибших от взрыва на складе пиротехники во Владикавказе 10 апреля выросло до трех, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

- В "Хезболле" считают переговоры Ливана с Израилем бесполезными и выступают против их проведения, заявил лидер движения Наим Касем.

- Фил Коллинз, Iron Maiden, Oasis, Sade и Wu-Tang Clan вошли в число артистов, которые будут включены в Зал славы рок-н-ролла в 2026 году.