Поиск

Что случилось этой ночью: вторник, 14 апреля

Иран требует от арабских стран компенсации за ущерб, Лавров провел телефонный разговор с Аббасом Аракчи, второй раунд переговоров может пройти 16 апреля

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Один человек погиб, пятеро пострадали в результате атаки БПЛА на Елец Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. В нескольких домах повреждено остекление, в селе Долгоруково загорелся один из домов.

- Тегеран потребовал от пяти арабских стран компенсацию за ущерб, причиненный в результате американо-израильской операции, поскольку их территории использовались для нанесения ударов по Исламской Республике.

- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в ходе переговоров в Исламабаде был достигнут прогресс, продолжение диалога зависит от иранской стороны.

- Второй раунд переговоров между США и Ираном может состояться 16 апреля в столице Пакистана, сообщило AP со ссылкой на источники.

- Сергей Лавров в телефонном разговоре с Аббасом Аракчи подтвердил готовность России оказать содействие в урегулировании кризиса вокруг Ирана.

- Число погибших от взрыва на складе пиротехники во Владикавказе 10 апреля выросло до трех, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

- В "Хезболле" считают переговоры Ливана с Израилем бесполезными и выступают против их проведения, заявил лидер движения Наим Касем.

- Фил Коллинз, Iron Maiden, Oasis, Sade и Wu-Tang Clan вошли в число артистов, которые будут включены в Зал славы рок-н-ролла в 2026 году.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8996 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1640 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов